Gucci анонсировали открытие нового ресторана в Лос-Анджелесе

Итальянский модный бренд Gucci объявили об открытии нового ресторана в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание WWD. Открыть заведение планируют зимой следующего года, а располагаться ресторан будет на известной улице шопинга Родео Драйв.

Бренд пока не делал заявлений касательно стилистики и кухни ресторана, однако уже известно, что функционировать он будет в синергии с бутиком.

Напомним, что Gucci уже имеет три ресторана – в Милане, Токио и Флоренции. Шеф-поваром последнего является известный Массимо Боттура, а для того, чтобы попасть в заведение необходимо бронировать столик за четыре месяца.

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