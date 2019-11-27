Новые правила постельных сцен. Британские актеры больше не разденутся на пробах

Ассоциация режиссеров Великобритании составила перечень правил съемки обнаженных и сексуальных сцен в кино. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Список содержит в себе 96 пунктов. Он был опубликован сразу после жалоб звезды сериала "Игра Престолов" Эмилии Кларк. В одном из подкастов Дэкса Шепарда Armchair Expert, актриса призналась, что чувствовала себя некомфортно во время съемок сериала. Также "Мать драконов" заявила, что ее принуждали сниматься голой и в других проектах, не сообщив об этом заранее.

Согласно новым правилам, британским режиссерам запрещено просить актера раздеться на пробах, поскольку кандидаты на роль могут чувствовать себя обязанными согласиться на просьбу, чтобы получить работу.

Также, перед съемками откровенной сцены создатели фильма обязаны получить письменное согласие исполнителей, а перед финальным утверждением той или иной откровенной сцены режиссер должен посоветоваться с актерами-участниками процесса.

Отмечается, что инициатива была поддержана такими организациями, как BFI (Британский институт кинематографии), Bafta (Британская академия кино и телевизионных искусств), Time's Up UK и другие.

Как ранее сообщал Фокус:

Знаменитый футболист Криштиану Роналду тайно женился на своей девушке Джорджине Родригес.