Встречи, прием и прогулка: как прошел визит Елены Зеленской в Эстонию

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой нанесли официальный визит в Эстонию, где встретились с президентом Керсти Кальюлайд. И наряды первой леди снова привлекли внимание.

После официальной части визита, супруги разделились, президент отправился на встречи, а Елена Зеленская сменила шелковую блузу горчичного цвета на теплый бордовый свитер и встретилась с преподавателями и учениками украинской воскресной школы "Надежда".

Фото: Офис президента

Позже в том же наряде первую леди заметили в центре Таллинна, где уже начался традиционный рождественский базар. Она делала селфи и выглядела очень счастливой.

А для приема в Национальной опере "Эстония", где присутствовали президент Эстонии Керсти Кальюлайд с супругом Рене Максимовским, Елена выбрала черное атласное платье с вырезом на спине и черные лодочки.

Фото: postimees

Судя по фото, которые появились в местных изданиях, вечер прошел хорошо, присутствующие общались и пили вино.

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Как ранее писал Фокус:

Коса и красный маникюр: образ Елены Зеленской во время визита в Эстонию. с трапа самолета Елена Зеленская сошла в брюках-палаццо от The Coat by Katya Silchenko, шелковой блузе терракотового цвета и в белом пальто от Lake Studio.