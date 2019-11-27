Versace намерены судиться с масс-маркет брендом из-за плагиата дизайна трех платьев

Итальянский производитель модной одежды Versace подал иск в Федеральный суд США в Нью-Йорке на компанию Fashion Nova. Как сообщает издание The Fashion Law, масс-маркет-бренд обвиняется в нарушении авторских прав.

Versace обвиняет Fashion Nova в копировании трех платьев, защищенных авторским правом. Первое из них — облегающее с черно-золотым барочным принтом Barocco. Второе — Pop Hearts, черное в пол с разноцветными сердцами, V-образным вырезом и откровенным разрезом на подоле. Третье — платье Jungle Print. Именно это платье надевала Дженнифер Лопес на церемонию вручения премии "Грэмми" в 2000 году.

Итальянский бренд уверяет, что из-за использования аналогичных или похожих дизайнов без разрешения, покупатели могут подумать, что бренды взаимосвязаны между собой, а это наносит ущерб правам модного дома на интеллектуальную собственность.

Versace требуют возместить материальный ущерб за нарушение авторских прав, а также прав на товарные знаки и фирменный стиль.

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