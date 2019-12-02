Стиль жизни
Balenciaga представили коллекцию, направленную на поддержку борьбы с голодом
Капсула появится в продаже с декабря
Модный бред Balenciaga выпустили капсульную коллекцию одежды в поддержку борьбы с голодом. Коллекция была выпущена совместно с фондом ООН World Food Programme. Об этом сообщает Hypebae.
В капсулу входят футболки свитшоты, худи и различные аксессуары в черном и синем цветах. На вещах изображены принты с символом World Food Programme.
Отмечается, что Balenciaga будет перечислять 20% с каждой проданной вещи из коллекции в фонд.
Совместная коллекция одежды World Food Program и Balenciaga появится в продаже с декабря.
Как ранее сообщал Фокус:
- Архитектор и художник Гарри Нуриев превратил нераспроданные и бракованные вещи бренда Balenciaga в удобный диван.
- Итальянский модный бренд Gucci объявили об открытии нового ресторана в Лос-Анджелес