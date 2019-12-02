Памела Андерсон снялась в ироничной фотосессии для испанского Vogue

Звезда сериала "Спасатели Малибу" появится в декабрьском номере глянца

Американская 52-летняя актриса и фотомодель снова появилась на страницах модного издания Vogue, в этот раз его испанской версии.

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Памела позирует с бигудями и укладкой в стиле 60-х.

А потом в зеленом костюме и черных лодочках изображает участницу акции протеста и держит рукописные листки с лозунгами: "нет заключениям… голосуйте… будьте "зелеными"… нет войне".

Фото: voguespain

Памела известна, как активная защитница окружающей среды. Она много лет пропагандирует вегетарианство, выступает против использования меха в одежде и защищает морскую фауну.

В марте 2005 года избрана компанией Make-up Art Cosmetics в качестве активиста в помощи больным СПИД и ВИЧ. Став официальным лицом компании, собрала внушительное количество средств в в помощь больным.

Как ранее писал Фокус:

Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue Czechoslovakia, выпускаемого Чехией и Словакией. Актриса и модель украсила собой июньский номер.