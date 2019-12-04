Выходит книга о самом богемном отеле Нью-Йорка: его гостями были Сид Вишес и Энди Уорхол
Именно в номере отеля Chelsea солист Sex Pistols убил свою подругу Нэнси Спанжен
Два автора, Колин Миллер и Рэй Мок, написали книгу о самом богемном отеле Нью-Йорка. В Chelsea, расположенном в центре Манхеттена, 250 номеров. Но некоторые из них заняты постоянно. Их обитатели поселились тут, когда Нью-Йорк был центром богемной жизни 60-х. Об этом пишет Daily Mail.
12-этажное здание было построено еще в 1880-х годах. Но культовую известность отель обрел уже в ХХ-м веке, когда в разное время его обитателями становились Энди Уорхол, Джексон Поллок Патти Смит, Мадонна, Итан Хоук, Джейн Фонда и многие другие. А писатели Джек Керуак и Уильям С. Берроуз любили организовывать здесь творческие вечера.
Энди Уорхол и его муза Эди Седжвик в номере отеля
Дженис Джоплин на пороге отеля Chelsea
Именно в отеле Chelsea панк-икона Сид Вишес и его подруга Нэнси Спанжен провели несколько дней, прежде чем Нэнси нашли убитой в ванне. Сида обвинили в ее убийстве, посадили, однако позже выпустили под залог и музыкант скончался от передозировки.
Из отеля выносят тело Нэнси Спанжен/Фото: nydailynews
Книга "Челси: жизнь в последнем богемном убежище" рассказывает эту историю и многие другие, что происходили в стенах отеля. Однако особое внимание уделяется нынешним обитателям Chelsea, которые проживают тут постоянно. Они называют отель "последней богемной цитаделью" и отвоевали право проживать тут у собственника в череде долгих судебных тяжб.
Один из постоянных жителей отеля кинематографист Тони Нотарберрардино/Фото: nydailynews
Интерьеры богемного отеля/Фото: Wireimage
Как ранее писал Фокус:
- Четырехзвездочный отель Som Dona расположен в городе Порто-Кристо. Отель, в котором могут проживать только женщины, открылся на испанском острове Майорка. Персонал – также исключительно женщины.
- В соцсетях исчезли аккаунты отелей Брунея, который недавно принял закон о смертной казни за нетрадиционную ориентацию и супружескую измену. Так, против фешенебельных отелей страны ополчились мировые знаменитости, среди которых оказался и актер Джордж Клуни. Они призвали не отдавать деньги стране, которая решила забивать камнями своих граждан за однополый секс и супружескую измену.