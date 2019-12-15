Два образа за два дня: Елена Зеленская посетила школу и музей

Пока Мелания Трамп и Елизавета II устраивают рождественские вечеринки, Елена Зеленская ездит в рабочие поездки. Об этом она написала на Instagram.

В конце этой недели она посетила сразу три школы в Черкасской области. Первая леди сейчас занимается реформой школьного питания. Уже выделено 400 миллионов гривен на ремонт пищеблоков и школьных столовых.

Для экскурсии по столовым и встречи с учениками Елена выбрала вполне демократичный образ: уютный свитер, брюки и обувь без каблука. Судя по фото, она все-таки попробовала, чем кормят в столовых и поговорила с детьми.

Все фото: Instagram olenazelenska_official

Днем позже, в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Елена Зеленская посетила Национальный музей "Чернобыль" и открыла экспозицию "Звонок в 1986-й".

Как ранее писал Фокус:

Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла решение выставить на благотворительный аукцион "скандальное" желтое платье, в котором она посетила интронизацию японского императора Нарухито в Токио.