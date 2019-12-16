Скандал на улице миллиардеров: дочь бывшего владельца "Формулы-1" ограбили на 50 миллионов фунтов

"Ограбление века" случилось в Лондоне. Там на 50 миллионов фунтов стерлингов ограбили Тамару Экклстоун, дочь 89-летнего миллиардера Берни Экклстоуна, бывшего владельца "Форумулы-1". Неизвестные воры проникли в ее особняк и украли коллекцию драгоценностей. Об этом пишет Telegraph.

За несколько часов до ограбления Тамара, ее муж, брокер Джей Ратленд и дочь София отправились на каникулы в Лапландию.

Тамара с супругом

Тамара с дочерью Софией

Воры проникли в особняк на престижнейшей лондонской улице Kensington Palace Gardens через задний двор и пролезли в окно. Они вскрыли сейфы в гардеробных, прошлись по всему дому и украли, среди прочего, бриллиантовый комплект от Cartie за 80 тысяч фунтов, который Тамаре подарил на свадьбу любящий отец и "очень особенные серьги", как сообщила прессе сама Тамара. Ограбление заняло не более часа.

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Берни ведет дочь к алтарю

Интересно, но улица, на которой находится 57-комнатный особняк Экклстоунов, круглосуточно охраняется, любой автомобиль проверяется, и там постоянно курсируют патрули. Кроме Тамары там проживают Роман Абрамович и султан Брунея во время своих визитов в Лондон. Но, тем ни менее, грабителям удалось проникнуть в особняк беспрепятственно и выйти оттуда незамеченными. Пока только известно, что их было трое, других подробностей в полиции не сообщают.

Берни Экклстоун и Тамара Экклстоун/все фото: Instagram tamaraecclestoneofficial

Это не первый раз, когда грабят семейство Экклстоунов. В 2010 году драгоценностей на 200 тысяч фунтов лишился сам Берни.

Как ранее писал Фокус:

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