Вечеринка года: рэпер Дидди с размахом отпраздновал 50-летний юбилей

Известный американский рэпер Шон Комбс, более известный под псевдонимами Пафф Дэдди, Пи Дидди и Дидди отпраздновал свой 50-летний юбилей. День рождения у рэпера был еще в ноябре, но роскошную вечеринку он устроил только в декабре. Об этом пишет TMZ.

Дидди позвал всех своих многочисленных гостей в особняк за 40 миллионов в Беверли-Хиллз. Поздравляли они его песнями со сцены, угощали бургерами из Макдональдса, тортом в форме слова "Love", водкой, коктейлями, причем один из них был назван в честь виновника торжества, и косяками с марихуаной.

Дидди "зажигает" на танцполе в кругу друзей

Снуп Дог в шубе и его косяк

Поздравить известного рэпера пришли все звезды: Ким Кардашьян и ее сестры, Бейонсе с супругом, Карди Би с мужем Offset , супермодель Наоми Кэмпбелл, Кейт Бекинсейл, Снуп Дог и многие другие.

Канье Уэст, Фаррел, Дидди и Jay-Z

Ким Кардашьян, Дидди, Хлое Кардашьян и Кайли Дженнер

Дидди и Кейт Бекинсейл

Карди Би с Offset

Ким Кардашьян, Дидди, Хлое Кардашьян и Кайли Дженнер; Jay-Z и Бейонсе

Канье Уэст, Ким Кардашьян и Доктор Дре с женой

Ким Кардашьян и Дидди/Фото: the hot jem, TMZ, Hello!

Шон Комбс владелец собственного лейбла Bad Boy Records. В 2019 году журнал Forbes оценил его состояние в 740 миллионов долларов, что сделало его третьим самым богатым хип-хоп исполнителем после Dr. Dre (800 млн.) и Jay-Z (1 млрд). В 2019 году вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2019 году Комбс заработал 70 миллионов, и занял девятое место в рейтинге.

Как ранее писал Фокус:

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