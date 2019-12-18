Голая легенда: 71-летний солист группы Aerosmith снялся в обнаженной фотосессии

Лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер разделся для фотосессии и откровенного интервью для издания Haute Living. Говорили о наркотиках, прошлом и музыке.

Для интервью журналист и фотограф пришли к музыканту на его виллу в Лас-Вегасе, и он, как радушный хозяин, отдал для фотосессии свой дом и разоткровенничался в интервью.

71-летний Тайлер заверяет, что сейчас "он чист", а начало 80-х, когда он был на вершине славы и употреблял наркотики, было "ужасным".

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"Наркотики подавляли меня, и я злился на тех, кто отправил меня на реабилитацию, но сейчас я ми благодарен", - признался рок-легенда.

В клинику исполнителя отправили его коллеги по группе и менеджеры, потому что, как говорит Тайлер, посчитали, что трезвый солист, это решение половины проблем.

Сейчас певец говорит, что наркотики это ничто по сравнению с тем ощущением, когда ты слышишь, как звучит написанная, сыгранная и спетая тобой песня.

Став трезвым, Стивен основал фонд, который помогает и поддерживает женщин, которые подвергались насилию, и назвал его Janie's в честь своего хита "Janie's Got a Gun", который принес ему Грэмми.

В следующем, 2020 году, Aerosmith будет отмечать полувековой юбилей и в честь этого события Академия звукозаписи объявила, что группа будет удостоена звания "Персона года MusiCares".

Как писал Фокус:

От наркозависимости Стивен Тайлер лечился в 2009 году. Там его должны избавить от болей и зависимости к обезболивающим лекарствам. К ним музыкант пристрастился из-за травм во время выступлений.