Миллиардер Джефф Безос подарил своей подруге огромный бриллиант и увез в теплые края на Рождество

Стиль жизни
Влюбленная пара отправилась на острова Сен-Бартс

Миллиардер и владелец компании Amazon Джефф Безос больше не скрывает свои отношения с Лорен Санчес и даже всячески демонстрирует их. Например, с помощью очень дорогих подарков. Об этом пишет The Sun.

Хоть Рождество и близко, но миллиардер решил отправиться в теплые края, на французские острова Сен-Бартс. И его возлюбленная Лорен Санчес составила ему компанию.

Зоркие папарацци увидели на ее пальце новое кольцо, которое весьма красноречиво указывает на серьезность их отношений. Ведь оно украшено просто огромным бриллиантом, ограненным в форме сердца.

В Сети даже пошутили, что у Лорен "Рождество наступило раньше обычного". Пара вела себя непринужденно, отдыхала на яхте и в местных ресторанчиках.

Отдыхают Лорен и Джефф вместе с Дарьей Жуковой, бывшей женой российского миллиардера Романа Абрамовича и нынешней – греческого богача Ставроса Ниархоса.

Как ранее писал Фокус:

 