Миллиардер Джефф Безос подарил своей подруге огромный бриллиант и увез в теплые края на Рождество

Миллиардер и владелец компании Amazon Джефф Безос больше не скрывает свои отношения с Лорен Санчес и даже всячески демонстрирует их. Например, с помощью очень дорогих подарков. Об этом пишет The Sun.

Хоть Рождество и близко, но миллиардер решил отправиться в теплые края, на французские острова Сен-Бартс. И его возлюбленная Лорен Санчес составила ему компанию.

Зоркие папарацци увидели на ее пальце новое кольцо, которое весьма красноречиво указывает на серьезность их отношений. Ведь оно украшено просто огромным бриллиантом, ограненным в форме сердца.

В Сети даже пошутили, что у Лорен "Рождество наступило раньше обычного". Пара вела себя непринужденно, отдыхала на яхте и в местных ресторанчиках.

Отдыхают Лорен и Джефф вместе с Дарьей Жуковой, бывшей женой российского миллиардера Романа Абрамовича и нынешней – греческого богача Ставроса Ниархоса.

Как ранее писал Фокус:

Через день после официального завершения бракоразводного процесса владельца компании Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, его любовница Лорен Санчес ушла от мужа. В суд с заявлением о расторжении брака обратилась сама Лорен и ее супруг — голливудский киноагент Патрик Уайтселл. Он также подал идентичный пакет документов. Пара прожила вместе 13 лет, у них двое детей.