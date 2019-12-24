Меган Маркл и Наоми Кэмпбелл: Vogue назвал самых элегантных женщин 2019 года

Модная "библия" Vogue выбрал самых элегантных женщин 2019 года и опубликовал почетный список из десяти дам.

Первое имя в списке – Наоми Кэмпбелл. 49-летняя супермодель держит марку и носит дизайнерские наряды с шиком. В этом году она предпочитала Valentino, Versace, Alexander McQueen и Mugler.

Фото: Dimitrios Kambouris

На втором месте британка Джемма Чан, сыгравшая в фильмах "Фантастические твари и где они обитают", "Капитан Марвел", а также в сериалах "Шетланд" и "Люди". Ее стилист – Ребекка Корбин-Мюррей выбирала для нее Miu Miu, Tom Ford и Valentino.

Фото: Neilson Barnard

Третье место – за Рианной, которая успешно запустила свою собственную линию одежды Fenty, стала лауреатом премии Urban Luxe Fashion Award и не устает удивлять нарядами. Ее стилист Джалил Уивер и сама Рианна выбирают David LaPort, Balenciaga, Givenchy и, конечно Fenty.

Фото: Dimitrios Kambouris

Звезда сериала "Дрянь" Фиби Уоллер-Бридж продемонстрировала в этом году любовь к демократическим брендам и к вещам, приобретенным в секонд-хенде и оказалась на четвертом месте.

Фото: Jenny Anderson

Британская модель Адвоа Абоа, создавшая GurlsTalk, онлайн-платформу для девушек, жаждущих честного разговора о психическом здоровье, сексе, жизни в эпоху социальных сетей. Онлайн-комьюнити органично перекочевало в офлайн — прошлым летом совместно с маркой Coach в Лондоне они провели фестиваль с панельными дискуссиями и прочими активностями. Феминистка и начинающая актриса Абоа занимает пятое место.

Фото: David M. Benett

Леди Гага в 2019 году стала триумфатором: получила Оскар, запустила собственную линию косметики Haus of Gaga и даже целый вечер носила на шее уникальный желтый бриллиант от Tiffany. А также роскошные наряды от Valentino Haute Couture, Celine, Marc Jacobs, Alexander McQueen. У певицы и актрисы шестое место.

Фото: Steve Granitz

Актриса Люпита Нионго, звезда фильма "Мы", не боится экспериментов с прической, цветом и фасоном. Она успела за 2019 год примерить буквально всю палитру цветов и заняла седьмое место.

Фото: Raymond Hall

До сих пор никто не знает, что носила Зои Кравиц на своей тайной свадьбе с Карлом Глусманом в этом году, но потом она надела платье-сетку, а еще носила кольчужный бюстгальтер и платья, открывающие больше, чем прикрывающие. И выглядело это прекрасно. У звезды сериала "Маленькая большая ложь" - восьмое место.

Фото: Axelle/Bauer-Griffin

Американская актриса Трейси Эллис Росс заняла девятое место. Звезда сериала "Черноватый" явно дала понять, что не боится экспериментов и готова блеснуть на красных дорожках в Marc Jacobs, Moschino, Christopher John Rogers и Dries Van Noten.

Фото: Gregg DeGuire

Герцогиня Сассекская, которая недавно стала «самой влиятельной модницей в мире» по данным модной платформы Lyst, логично оказалась и в этом списке. Ее образы каждый раз буквально разбираются по деталям журналистами и, если иногда она идет против правил королевского дома, но никогда против правил элегантности. Немудрено, что Меган Маркл обвиняли в расточительности, ведь она носила Roland Mouret, Carolina Herrera и Stella McCartney. Впрочем, сейчас она выбирает бренды скромнее, но все равно выглядит прекрасно.

Фото: Samir Hussein

Как ранее писал Фокус:

Меган Маркл названа самым влиятельной модницей 2019 года. Герцогиня Сассекская обошла Кайли Дженнер, которая в прошлом году заняла первой место и Кейт Миддлтон, которая вообще не вошла в первую десятку модниц и модников, заняв 11 место.