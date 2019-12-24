Канадские ветеринары придумали защитные костюмы с шипами для маленьких собачек

Канадские ветеринары из Норт-Ванкувера создали специальные защитные костюмы для мелких пород собак. Состоят они из пластин с шипами, которые крепятся на спину и шею четвероного друга. Об этом сообщает 7news.

Создание такого необычного костюма ветеринары обусловливают тем, что в их профессиональной практике не раз приходилось спасать пекинесов, чихуахуа и других мелких собак, искусанных другими псами, енотами или койотами. В большинстве случаев животные не выживают после полученных увечий.

Исходя из этого, ветеринары решили создать для собачек защиту, которая смогла бы предотвратить подобные ситуации. Шипами защитили именно те места, где чаще всего встречаются ушибы и укусы.

Как отмечают создатели костюма, защита также может подойти и для котов.

В продажу костюм поступит в январе, однако предзаказ можно оформить уже сейчас. Его стоимость составляет 75 долларов.

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