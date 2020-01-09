"Это было слишком". Брэд Питт рассказал о первом поцелуе в четвертом классе

Актер Брэд Питт, получивший "Золотой глобус" за роль в фильме "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, снялся для журнала W и рассказал о своем первом поцелуе.

56-летний актер признался, что всегда был очень страстным парнем, но не во время своего первого поцелуя, который случился с девочкой по имени Лиза. "Это произошло в ее гараже. Четвертый класс. Она жила через дорогу. После этого я убежал домой. Я был очень взволнован, как любой в четвертом классе", - поведал Питт.

Также он рассказал, что все было спланировано: "Мы договорились, что встретимся и сделаем это. Я нервничал и был в предвкушении. Пришел туда, сделал, как договаривались, и все, что помню потом, – как убегаю домой. Это было слишком", – заявил Брэд и признался, что часто влюблялся в детстве и все время неудачно: в детском саду, в первом классе, во втором и каждый раз невзаимно.

Фото: W magazine

Также Питт вспомнил свою первую роль в телесериале, где его единственной репликой было "да" и он играл роль официанта, разливающего шампанское по бокалам, а одним из его первых купленных музыкальных альбомов был Captain Fantastic Элтона Джона.

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