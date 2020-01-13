Как мистер Смит. Брэд Питт стал лицом новой коллекции Brioni
Модный итальянский бренд одежды Brioni представили кампейн коллекции весна/лето 2020. Лицом коллекции под названием Tailoring Legends стал актер Брэд Питт, недавно получивший Золотой Глобус за "Однажды…в Голливуде". Видео с Питтом было опубликовано на официальном Instagram аккаунте Brioni.
"Brioni рады представить Брэда Питта в качестве своего бренд-амбассадора. Как икона кино и стиля, Питт символизирует и укрепляет связь Brioni с Голливудом", - сказано в заявлении бренда.
В опубликованных видеороликах Питт изображается в привычном для себя образе. В одном из видео он в белоснежной рубашке и классическом костюме вживается в новую роль, а в другом в серых брюках и черном джемпере с пиджаком наперевес занимает режиссерское кресло и готовится к съемкам очередного кино в Лос-Анджелесе.
Рекламная кампания со звездой Голливуда приурочена к 75-летию бренда.
Как ранее сообщал Фокус:
- Гвинет Пэлтроу запустила в продажу свечи с запахом вагины под названием "This Smells Like My Vagina".
- Брэд Питт снялся для журнала W и рассказал о своем первом поцелуе в четвертом классе.