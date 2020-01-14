Показали нового злодея. В сети появился второй трейлер "Черной вдовы"
Marvel Studios опубликовали новый трейлер сольного фильма о Черной вдове. Видеоролик был опубликован на официальном YouTube канале студии. Действия картины будут происходить после "Первого мстителя: Гражданская война".
По сюжету участница команды Мстителей Наташа Романофф (Черная Вдова) вынуждена вернуться на родину, чтобы встретиться с "семьей" и справиться со своим прошлым.
Значительная часть трейлера была уделена новому антагонисту Таскмастеру. Он обладает способностями копировать умения своих противников, за счет чего становится практически непобедимым.
Помимо Скарлетт Йоханссон, в фильме сыграют Дэвид Харбор, Флоренс Пью, О.Т.Фагбенли, Рейчел Вайс. Режиссером картины выступила Кейт Шортленд.
Премьера сольного фильма об агенте Романофф намечена на 30 апреля.
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