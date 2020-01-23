Семейный альбом. Отец Маркл показал не публиковавшиеся детские фото герцогини Сассекской

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл решил обнародовать детские фото Меган из семейного альбома. Об этом сообщает The Sun.

75-летний отец герцогини сообщил, что провел "самые счастливые годы" со своей дочерью, когда она росла. Также он подчеркнул, что опустошен из-за того, что сейчас совсем не общается с дочерью.

Так, на в эфире британского телеканала Channel 5 вышел документальный фильм под названием "Томас Маркл: Моя история". В нем и были показаны ранее неопубликованные снимки Меган.

Стоит подчеркнуть, что фильм вышел на фоне недавнего скандала, когда герцогиня и принц Гарри решили отойти от королевских обязанностей.

"Когда она (Меган, – ред.) родилась, я был самым счастливым. Они вручили ее мне, тогда ее маленькие пальчики обхватили мои пальцы, и на этом все, я был влюблен. Я просто знал, что она будет особенной", – рассказал Томас Маркл.

В фильме Томас также показал ранее неизвестные домашние съемки с участием Меган в возрасте от 11 до 16 лет.

Отец герцогини признался, что был опустошен, когда пропустил свадьбу дочери с принцев Гарри, так как проходил реабилитацию после операции.

"Моя дочь выглядела прекрасно. Хотел бы я быть там с ней. Безусловно, я был благодарен Чарльзу", – рассказал Томас, имея в виду момент, когда принц Уэльский вел Меган к алтарю.

Кроме этого, отец Маркл вспомнил и о своем восьмимесячном внуке Арчи, которого она никогда не видел.

"Я надеюсь, что у него мой нос, потому что каждый раз, когда они смотрели бы на Арчи, они видели бы меня", – подытожил Томас.

Как ранее сообщал Фокус: