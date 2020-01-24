Вдохновились Рубенсом: Dolce & Gabbana представили бодипозитивную рекламную кампанию

Итальянский бренд Dolce & Gabbana решили идти в ногу со временем и пригласили для лукбука новой рекламной кампании моделей plus-size. Снимки они представили на своей странице в Instagram.

Интересно, но, если девушками-моделями plus-size уже никого не удивить, но мужчины подобных параметров появляются в модных изданиях нечасто, можно даже сказать никогда.

Dolce & Gabbana заявили, что вдохновлялись полотнами Питера Пауля Рубенса и главным героем лукбука сделали Зака Мико. Мико – первый мужчина-модель с параметрами плюс-сайз в агентстве IMG Models.

Все фото: Dolce & Gabbana

Герои лукбука предстали в образах римских патрициев, снимать пригласили Ниму Бенати, одного из самых юных и известных модных фотографов современности. Она входит в список самых богатых людей младше 30 лет по версии итальянского Forbes, проживает в Милане и сотрудничает с Dolce & Gabbana уже не в первый раз.

Как ранее писал Фокус:

Дуэт дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана представил роскошную мужскую коллекцию, вдохновленную античным искусством. Показ прошел в старинном Palazzo dei Gesuiti. Дизайнеры упомянули, что, при создании коллекции вдохновлялись античностью и олимпийскими богами.