Королева Елизавета определилась с заменой принцу Гарри и Меган Маркл, после того, как Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей. Об этом сообщает королевский биограф Роберт Лейси, передает harpersbazaar.

По его словам, обязанности бывших герцога и герцогини могут перейти к принцессам Евгении и Беатрис, которые приходятся дочерями принца Эндрю, среднего сына Елизаветы II.

"Если двое выходят из игры, то кто-то должен занять их места, и этими людьми могут стать Беатрис и Евгения. Теперь остается только гадать, согласятся ли Беатрис и Евгения, ведь они обе уже имеют постоянную работу. Беатрис занимает должность вице-президента IT-компании, а Евгения – арт-директора галереи", - сказал Лейси.

Биограф отметил, что сестры всегда были примером подражания для принца Гарри.

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