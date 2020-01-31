Ювелирный дом De Grisogono заявил о своем банкротстве

Известный швейцарский ювелирный дом De Grisogono объявил о банкротстве. В руководстве бренда заявили, что в ближайшее время все 65 сотрудников будут уволены. Соответствующая информация появилась на официальном "Инстаграм" аккаунте De Grisogono SA.

"Несколько месяцев длился процесс продажи компании. Но, несмотря на существенный прогресс по делу, сделка не состоялась. К сожалению, без финансовой поддержки со стороны нынешних акционеров и без нового инвестора компания не сможет продолжать свою деятельность", — сказано в заявлении.

Компания объявила о банкротстве по причине несостоятельности в соответствующие органы. Если запрос будет принят, все сотрудники в Швейцарии (65 человек) будут коллективно уволены.

В De Grisogono SA также заявляют, что постараются уладить этот вопрос ответственно и справедливо, "уважая свои юридические и договорные обязательства и поддерживая диалог с работниками".

В конце заявления совет De Grisogono SA выразил глубокое сожаление в связи с банкротством и поблагодарил сотрудников за качество их работы, их стойкость и лояльность.

Ювелирный дом был основан в 1993 году в Женеве специалистом по черным бриллиантам итальянцем ливанского происхождения Фавазом Груози. Итальянское название бренда означает "рожденный от золота".

Среди известных украшений ювелирного бренда — перстень Spirit of de Grisogono из 133 черных бриллиантов и 79 белых весом 312,24 карата, колье с 2788 черными бриллиантами из коллекции Boule и усыпанные черными бриллиантами часы Рiссоlinа. В числе поклонниц творений Груози — Cофи Лорен, Шерон Стоун, Сальма Хайек и Наоми Кэмпбелл.

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