Самая богатая в мире: как живет кошечка Шупетт, принадлежавшая Карлу Лагерфельду
Карл Лагерфельд никогда не был женат и не имел детей. У него были отношения с парижским денди Жаком де Башером, однако тот ушел к Ив Сену-Лорану, позже Карл и Жак снова сошлись, однако после смерти последнего в 1989 году от СПИДа, более кутюрье ни с кем не встречался. Но в 2011 году в его жизни появилась бирманская кошечка Шупетт, - в переводе с французского, - Капусточка. И, как пишет NYtimes, она стала его лучшим другом и самой верной спутницей.
Ранее Шупетт принадлежала другу Лагерфельда Баптисту Гиабикони, он работал для марок Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld. Когда Баптист уезжал домой к матери, то попросил Карла присмотреть за кошкой, тот сначала отказывался, однако, когда парень вернулся, то оказалось, что кутюрье уже не может расстаться с питомцем.
А после смерти Лагерфельда в прошлом году Шупетт унаследовала часть его состояния. Имея немецкое гражданство, Карл Лагерфельд смог завещать кошке деньги. Во Франции передача наследства животным запрещена.
При жизни кутюрье Шупетт вела жизнь очень богатой кошки. Сам Лагерфельд рассказывал, что, не смотря на занятость, всегда уделяет ей время, а еще она обожает летать на частных самолетах. "Шупетт всегда спит на коленях у пилота", - рассказывал дизайнер.
Шупетт путешествовала частными самолет, также ее обслуживали две горничные и телохранитель. Она стала героиней книги Лагерфельда "Шупетт", вдохновила его на создание капсульной коллекции аксессуаров, а также была прообразом одного из фирменных принтов марки Karl Lagerfeld. Кошка участвовала в съемках нескольких рекламных кампаний, в общей сложности "заработав", по словам модельера, более 3 миллионов евро. Это были съемки для немецкой автомобильной компании и японской косметической Shu Uemura. В коллекции Chanel появился новый оттенок, названный "Голубой Choupette".
Также Шупетт путешествовала с изготовленными на заказ чемоданами Louis Vuitton и Goyard и имеет свой собственный iPad. А на ее Instagram подписано 275 тысяч пользователей. У нее также есть собственный банковский счет. Кошечка питается из дизайнерской серебряной посуды, предпочитает крокеты из индейки и паштет с рыбным соусом.
А еще у нее есть собственный агент Лукас Берулье. И по его словам – она идеальная модель: увидев камеру, она сразу начинает позировать.
Сейчас Шупетт проживает в Париже с Франсуазой Касоте, бывшей экономкой Лагерфельда. Каждый месяц она приносит кошку в рекламное агентство, и там делают снимки для ее соцсетей.
Ранее под именем Шупетт выпускалось экстра-сухое шампанское. Сейчас - аксессуары для котов: ошейники с подвесками.
Все фото: Instagram choupettesdiary
Как ранее писал Фокус:
- В Париже почтили память дизайнера и креативного директора Chanel Карла Лагерфельда. На вечер в Гранд-Пале собрались друзья и почитатели таланта Лагерфельда. Вечер был очень торжественным и очень трогательным. Среди гостей были Анна Винтур, Клаудия Шиффер, Шарлотта Казираги, Брижит Макрон, Кароль Буке, Стелла Маккартни, Тильда Суинтон, Кара Делевинь, Джиджи Хадид и многие другие.
- Китайская биотехнологическая фирма Sinogene в Пекине представила общественности клонированного котенка по имени Чеснок и уже принимает заказы от владельцев котов. Предполагается, что клонированная копия домашнего любимцы будет стоить 35 тысяч долларов.