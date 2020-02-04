Самая богатая в мире: как живет кошечка Шупетт, принадлежавшая Карлу Лагерфельду

Карл Лагерфельд никогда не был женат и не имел детей. У него были отношения с парижским денди Жаком де Башером, однако тот ушел к Ив Сену-Лорану, позже Карл и Жак снова сошлись, однако после смерти последнего в 1989 году от СПИДа, более кутюрье ни с кем не встречался. Но в 2011 году в его жизни появилась бирманская кошечка Шупетт, - в переводе с французского, - Капусточка. И, как пишет NYtimes, она стала его лучшим другом и самой верной спутницей.

Ранее Шупетт принадлежала другу Лагерфельда Баптисту Гиабикони, он работал для марок Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld. Когда Баптист уезжал домой к матери, то попросил Карла присмотреть за кошкой, тот сначала отказывался, однако, когда парень вернулся, то оказалось, что кутюрье уже не может расстаться с питомцем.

А после смерти Лагерфельда в прошлом году Шупетт унаследовала часть его состояния. Имея немецкое гражданство, Карл Лагерфельд смог завещать кошке деньги. Во Франции передача наследства животным запрещена.

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При жизни кутюрье Шупетт вела жизнь очень богатой кошки. Сам Лагерфельд рассказывал, что, не смотря на занятость, всегда уделяет ей время, а еще она обожает летать на частных самолетах. "Шупетт всегда спит на коленях у пилота", - рассказывал дизайнер.

Шупетт путешествовала частными самолет, также ее обслуживали две горничные и телохранитель. Она стала героиней книги Лагерфельда "Шупетт", вдохновила его на создание капсульной коллекции аксессуаров, а также была прообразом одного из фирменных принтов марки Karl Lagerfeld. Кошка участвовала в съемках нескольких рекламных кампаний, в общей сложности "заработав", по словам модельера, более 3 миллионов евро. Это были съемки для немецкой автомобильной компании и японской косметической Shu Uemura. В коллекции Chanel появился новый оттенок, названный "Голубой Choupette".

Также Шупетт путешествовала с изготовленными на заказ чемоданами Louis Vuitton и Goyard и имеет свой собственный iPad. А на ее Instagram подписано 275 тысяч пользователей. У нее также есть собственный банковский счет. Кошечка питается из дизайнерской серебряной посуды, предпочитает крокеты из индейки и паштет с рыбным соусом.

А еще у нее есть собственный агент Лукас Берулье. И по его словам – она идеальная модель: увидев камеру, она сразу начинает позировать.

Сейчас Шупетт проживает в Париже с Франсуазой Касоте, бывшей экономкой Лагерфельда. Каждый месяц она приносит кошку в рекламное агентство, и там делают снимки для ее соцсетей.

Ранее под именем Шупетт выпускалось экстра-сухое шампанское. Сейчас - аксессуары для котов: ошейники с подвесками.

Все фото: Instagram choupettesdiary

Как ранее писал Фокус:

В Париже почтили память дизайнера и креативного директора Chanel Карла Лагерфельда. На вечер в Гранд-Пале собрались друзья и почитатели таланта Лагерфельда. Вечер был очень торжественным и очень трогательным. Среди гостей были Анна Винтур, Клаудия Шиффер, Шарлотта Казираги, Брижит Макрон, Кароль Буке, Стелла Маккартни, Тильда Суинтон, Кара Делевинь, Джиджи Хадид и многие другие.