Ученые назвали актера Роберта Паттинсона самым красивым мужчиной в мире

Благодаря "золотому сечению", называемое также "золотая пропорция" или "золотое соотношение", определили которое еще древние греки, ученые выяснили, кто является самым красивым мужчиной в мире. И этот почетный титул получил британский актер Роберт Паттинсон, известный по ролям в "Гарри Поттере" и "Сумерках". Об этом пишет Daily Mail.

Скоро Роберта можно будет увидеть также в перезапуске фильма про Бэтмена. А пока косметический хирург Джулиан де Сильва, который руководит Центром передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне, измерил лица некоторых знаменитостей и оказалось, что лицо Паттинсона почти идеально укладывается в сетку "золотого сечения".

"Эти совершенно новые методы компьютерного анализа позволяют нам разгадать некоторые тайны того, что делает человека физически красивым, и эта технология полезна при планировании операций наших пациентов", - отметил врач.

На втором месте оказался актер Генри Кавилл, сыгравший Супермена в одноименном фильме, а также в нашумевшей экранизации романов Анджея Сапковского – "Ведьмак". Хирург отметил его идеальный лоб, но рассказал, что до первого места он не дотянул из-за расстояния между глазами.

Третье место занял Брэдли Купер, известный по ролям в фильмах "Мальчишник в Вегасе" и "Звезда родилась". У него оказались идеальные глаза и прекрасный нос.

Также в десятку красавчиков вошли Брэд Питт, Джордж Клуни, Хью Джекмен, Дэвид Бэкхем, Идрис Эльба, Канье Уэст, а замыкает десятку Райан Гослинг. У него, как оказалось, идеальный нос, только он слишком низко расположен.

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