New York Times представил фотопроект, посвященный лучшим актерам 2019 года
2019-12-11 18:26:00
Над съемкой работали фотограф Джек Дэвидсон и стилист Брайан Моллой
Американское издание New York Times представила фотопроект, который посвящен 10 лучшим актерам 2019 года. Фотографом проекта стал Джек Дэвидсон, в роли стилиста выступил Брайан Моллой. В фотопроекте, который был опубликован на официальном сайте издания, приняли участие Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон, Антонио Бандерас, Брэд Питт, Леонардо Дикаприо и другие актеры, снявшиеся в самых важных фильмах уходящего года.
Адам Драйвер, "Брачная история"
Элизабет Мосс, "Ее запах"
Люпита Нионго, "Мы"
Джулианна Мур, "Глория Белл"
Дженнифер Лопес, "Стриптизерши"
Антонио Бандерас, "Боль и слава"
Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"
Брэд Питт, "Однажды в Голливуде" и "К звездам"
Роберт де Ниро, "Ирландец"
Леонардо Дикаприо, "Однажды в Голливуде"
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