New York Times представил фотопроект, посвященный лучшим актерам 2019 года

Над съемкой работали фотограф Джек Дэвидсон и стилист Брайан Моллой

Американское издание New York Times представила фотопроект, который посвящен 10 лучшим актерам 2019 года. Фотографом проекта стал Джек Дэвидсон, в роли стилиста выступил Брайан Моллой. В фотопроекте, который был опубликован на официальном сайте издания, приняли участие Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон, Антонио Бандерас, Брэд Питт, Леонардо Дикаприо и другие актеры, снявшиеся в самых важных фильмах уходящего года.

Адам Драйвер, "Брачная история"

Элизабет Мосс, "Ее запах"

Люпита Нионго, "Мы"

Джулианна Мур, "Глория Белл"

Дженнифер Лопес, "Стриптизерши"

Антонио Бандерас, "Боль и слава"

Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"

Брэд Питт, "Однажды в Голливуде" и "К звездам"

Роберт де Ниро, "Ирландец"

Леонардо Дикаприо, "Однажды в Голливуде"

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