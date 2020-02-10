Пижамы, бриллианты и эпатаж: самые яркие наряды с церемонии "Оскар 2020"

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония награждения кинопремией "Оскар", триумфатором которой стал южнокорейский режиссер Пон Джун Хо, получивший сразу четыре статуэтки за фильм "Паразиты". Однако кроме очевидной интриги – кто станет лауреатом кинопремии, всегда есть еще одна, и немаловажная, какие наряды выберут селебрити для своего дефиле по красной дорожке.

Ведь часто, платья, выбранные для церемонии, задают модный тон на следующий год, а некоторые наряды, даже становятся способом сделать политическое заявление.

В 2020 году церемонию "Оскар" также сопровождали скандалы. В который раз критики назвали его "слишком белым", намекая, что немного темнокожих мужчин и женщин представлено в номинациях, и "слишком мужским", так как большинство номинантов снова оказались мужчинами. Невероятной удачей назвали победу исландской виолончелистки Хильдур Гуднаддоттир, которая получила "Оскар" за саундтрек к фильму "Оскар". И актриса Натали Портман сделала заявление, надев поверх своего черного с золотом платья кейп с вышитыми именами женщин-режиссеров, которые незаслуженно были обойдены вниманием киноакадемиков.

Проигнорировала в очередной раз правила киноцеремоний певица Билли Айлиш. Она себе не изменила и для "Оскара" выбрала костюм, похожий на уютную пижаму. Но в отличии от ее обычных унисекс-нарядов, этот был от Шанель.

Во время церемонии почтили память актера Кирка Дугласа, который несколько дней назад скончался в возрасте 103 лет, и баскетболиста Коби Брайанта, чей вертолет разбился в Лос-Анджелесе. Режиссер Спайк Ли решил почтить память Коби, надев костюм в цветах команды Los Angeles Lakers с личным номером "24" погибшего.

Но особо журналисты ждали появления эпатажного актера Билли Портера, который в прошлом году уже заставил о себе говорить, выбрав для красной дорожки бархатное платье с кринолином. В этом году он встречал гостей в не менее роскошном наряде: жилете из золотых чешуек и пышной юбки. Довершали его образ ботинки на платформе и каблуках.

А для своего выступления на сцене Билли сменил свой наряд для красной дорожки на розовую водолазку и брюки и поверх всего этого великолепия накинул пальто, расшитое зеркальными пайетками.

Пока журналисты еще не подсчитали, кто из селебрити щеголял самыми дорогими украшениями, но пока пальму первенства держит Скарлетт Йоханссон и ее бриллиантовые серьги за два с половиной миллиона.

Сирша Ронан

Марго Робби

Махершала Али

Роберт ДеНиро и Аль Пачино

Флоренс Пью

Режиссер фильма "Маленькие женщины" Грета Гервиг

Тимоти Шаламе

Сигурни Уивер

Оливия Коулман и платье, которые критики назвали одним из худших на церемонии

Жанель Монэ

Пенелопа Крус

Сальма Хайек

Хильдур Гуднаддоттир

Бри Ларсон

Сандра О

Материал подготовлен отделом новостей. Все фото: REX, Wireimage, Just Jared, Usa Today

Как ранее писал Фокус:

На 92-й торжественной церемонии вручения премии Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе раздали заветные статуэтки Оскар. Главным триумфатором церемонии стал южнокорейский режиссер Пон Джун Хо с картиной "Паразиты". Он забрал статуэтки в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший иностранный фильм".