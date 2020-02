Среди лауреатов премии "Оскар-2020" оказалась киевлянка

Среди лауреатов кинопремии "Оскар-2020" оказалась киевлянка Елена Андрейчева. Она получила статуэтку за лучший документальный фильм года, сообщается на сайте премии.

Отмечается, что украинка Елена Андрейчева и Кэрол Дайсингер получили "Оскар" за фильм "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)"/"Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl)".

Документальный фильм рассказывает об афганских девочках, которые учатся читать, писать и кататься на скейтборде в Кабуле.

Согласно информации на личном сайте кинематографиста и журналистки Елены Андрейчевой, она родилась в Киеве, а живет в Лондоне. С 2006 года работает в сфере документального кино и развития телевидения.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 10 февраля на 92-й торжественной церемонии вручения премии Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе раздали заветные статуэтки "Оскар".