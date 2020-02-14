Билли Айлиш представила песню для нового фильма про Джеймса Бонда

Юная певица Билли Айлиш представила свою новую композицию, которую написала для фильма про британского шпиона Джеймса Бонда, агента 007.

"No Time To Die" впервые вживую прозвучит на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне 18 февраля.

"Не время умирать" станет 25-м фильмом бондианы, роль британского спецагента в пятый и последний раз исполнит Дэниэл Крэйг. Режиссером картины выступил Кэри Фукунага. Музыку к фильму написали Ханc Циммер и бывший гитарист The Smiths Джонни Марр. Премьера состоится 9 апреля 2020 года.

"Записать песню для фильма из такой легендарной серии — это большая честь для меня. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке", — ранее сообщала певица.

Как ранее писал Фокус:

На церемонии "Оскар" Билли исполнила песню-трибьют всем умершим в этом и прошлом году актерам, а также пришла на церемонию в пижаме.