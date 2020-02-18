В сети появился трейлер "Удивительных историй" от Стивена Спилберга

В сети появился первый трейлер перезагрузки фантастического телесериала "Удивительные истории" от Стивена Спилберга. Видеоролик был опубликован на официальном YouTube канале стриминговой платформы Apple TV+, на которой будет транслироваться сериал.

"Удивительные истории" – это смесь фэнтези, хоррора и научной фантастики. В проекте всего 5 эпизодов, каждый из которых – новая история.

Первый показ телесериала в Соединённых Штатах проходил на канале NBC с 29 сентября 1985 года по 10 апреля 1987 года.

"Удивительные истории" были номинированы на 12 наград Emmy, из которых сериал выиграл пять. Автор шестого эпизода первого сезона "Удивительный Фолсуорт" Мик Гаррис получил за него премию "Эдгар" за лучший эпизод в сериале.

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