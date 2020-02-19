Билли Айлиш получила очередную музыкальную награду на BRIT Awards 2020

В Британии прошла церемония награждения музыкальной премией BRIT Awards 2020. Если среди британских исполнителей еще сохранялась некоторая интрига, то в номинации "лучшая международная артистка" предсказуемо победила Билли Айлиш. Об этом пишет Metro.

Билли получила награду из рук Мел Си, участницы легендарной группы Spice Girls. И впервые вживую исполнила свою новую песню, которую написала для нового фильма про Джеймса Бонда, агента 007.

Церемония награждения состоялась на стадионе О2. В номинациях "Лучшие исполнители года" победили рэпер Stormzy и певица Mabel. Рэпер обошел Гарри Стайлза, которого недавно пророчили на роль принца в фильме "Русалочка", а певица – инди-исполнительницу FKA Twigs, недавнюю подружку нового Бэтмена Роберта Паттинсона.

Рэпер Stormzy

Певица Mabel

В номинации "Лучшая британская группа" победили инди-рокеры Foals. "Лучшим молодым артистом" признали Льюиса Капальди, а его трек Someone You Loved стал песней года.

В номинации "Лучший британский альбом" победил альбом исполнителя Дэйва под названием Psychodrama. В номинации "Лучший международный артист" победил рэпер Tyler, The Creator. А "восходящей звездой" стала певица Селеста.

Рэпер Tyler, The Creator/Все фото: BRIT Awards 2020

Почетными гостями церемонии стали Lizzo, Род Стюарт, Том Джонс, также BRIT Awards 2020 посетил украинский исполнитель Дмитрий Монатик.

Дмитрий Монатик/Фото: monatik_official

Как ранее писал Фокус:

В Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения главной музыкальной награды года — премии Грэмми и некоторые селебрити пошли на все, чтобы привлечь к себе внимание. Этот вечер стал триумфальным для американской певицы Билли Айлиш, которая забрала пять статуэток. Но внимание таблоидов привлекли не только лауреаты премии, но и традиционное дефиле знаменитостей по красной дорожке.