Ковбой в розовом и политическое платье: самые оригинальные наряды с красной дорожки Грэмми 2020
2020-01-27 20:08:34
В Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения главной музыкальной награды года — премии Грэмми и некоторые селебрити пошли на все, чтобы привлечь к себе внимание
Этот вечер стал триумфальным для американской певицы Билли Айлиш, которая забрала пять статуэток. Но внимание таблоидов привлекли не только лауреаты премии, но и традиционное дефиле знаменитостей по красной дорожке.
Церемония награждения "Грэмми" не настолько официальна, как "Оскар" и предполагает более свободную форму одежды. Многие селебрити пользуются этим вовсю и выбирают для прогулки перед фотографами наряды, которые потом еще долго обсуждаются модными таблоидами.
Так, одним из самых примечательных нарядов мог похвастаться звезда сериала "Поза" Билли Портер. Он уже выходил в свет в платье с кринолином, покрывал свое тело изображениями бабочек, но в этот раз он вдохновился кепкой с вуалью, которую как-то выбрала для выхода в свет Билли Айлиш и появился в комбинезоне со стразами, который дополнил широкополой шляпой с бахромой. Бахрому с помощью специального механизма можно было убрать.
Сама Билли себе не изменила и появилась в мешковатом наряде, кроссовках со стразами и полупрозрачной маске.
Не обошлось и без политических лозунгов. Певица Джой Вилла своим платьем призывала поддерживать действующего президента США Дональда Трампа.
А певец Lil Nas X, получивший вместе с Билли Рэй Сайрусом "Грэмми" за композицию "Old Town Road", решил и дальше эксплуатировать образ ковбоя, и выбрал ярко-розовый наряд от Versace.
Остальные гости постарались, чтобы их появление не осталось незамеченным. Даже если платье позже с трудом поместилось в кресло в зрительном зале.
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Как ранее писал Фокус:
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