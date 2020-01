Наша гордость. Что мы знаем об украинском лауреате "Грэмми"

Вчера в США раздали одну из самых престижных музыкальных премий планеты, и в числе лауреатов 62-й церемонии "Грэмми" оказалась украинская пианистка Надежда Шпаченко. Фокус решил собрать самые интересные факты из биографии талантливой музыкантки и нашей соотечественницы, покорившей членов коллегии жюри престижной премии.

Украинского композитора Надежду Шпаченко можно назвать вундеркиндом от музыки. Будущая знаменитость начала обучение по классу фортепьяно в возрасте пяти лет и уже в тринадцать получила признание как пианистка и композитор. Надежда выступила с симфоническим оркестром Харьковской филармонии и заняла второе место во всеукраинском конкурсе юных композиторов.

Эти победы можно считать отправными точками в карьере пианистки. Надежда неоднократно выступала с сольными и камерными концертами, а также, как солистка в США и Европе. Площадками для молодой исполнительницы были Музей искусств в Лос-Анджелесе, музей «Phillips Collection» в Вашингтоне, «Chateau de Modave» в Бельгии, «Concertgebouw» в Амстердаме и Карнеги-холл в Нью-Йорке.

Затем пианистка гастролировала в Мексике и калифорнийском Сан-Бернардино в составе гастролирующего симфоничкго оркестра Харькова.

Надежда Шпаченко прожила в Украине до 1991 года, затем на три года уехала в Израиль, после чего - в Штаты, куда отправилась, чтобы получить степень бакалавра классической музыки в Кембридже.

В настоящее время Надежда специализируется на интерпретации современной музыки. Периодически выступает с премьерами произведений композиторов-современников.

Таким образом, она впервые исполнила произведение Юрия Ищенко на фестивале "КиевМьюзикФест", а также, концерт "Диалоги" для фортепьяно и камерного оркестра Картера с ансамблем "Нимбус" в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Надежда получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в Университете Южной Калифорнии, который сама ранее закончила на "отлично".

До получения "Грэмми" Надежда стала лауреатом многих международных конкурсов и выступала на авторитетных музыкальных событиях, фестивалях в Аспене и Манчестере. На музыкальных сессиях Нидерладндов и фестивале Салуццо в Италии. Выступления музыканта часто транслируют телевизионные каналы США, Европы и Украины.

В настоящее время Надежда является профессором фортепьяно в Калифорнийском государственном университете Помони, параллельно она преподает в колледже Помони и читает лекции в университете Невады в Лас-Вегасе.

Надежда была удостоена премией "Грэмми" в категории "Лучший сборник классической музыки" за альбом The Poetry Of Place.

Номинация на Грэмми стала для пианистки третьей по счету. Ранее она была номинирована за дебютный альбом Woman at the New Piano, который тоже номинировался в категории "Лучший сборник классической музыки".