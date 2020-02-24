Аль Пачино расстался с подружкой. Она назвала его "старым и скупым"

79-летний Аль Пачино, звезда фильмов "Адвокат дьявола" и "Лицо со шрамом", расстался со своей девушкой, 40-летней актрисой Мейталь Дохан. И она дала откровенное интервью, в котором назвала своего уже бывшего бойфренда "скупым и старым". Об этом пишет The Province.

Инициатором разрыва стала Мейталь. И одной из причин разрыва назвала именно солидную разницу в возрасте. "Я пыталась это отрицать, но нужно признать, что сейчас он уже пожилой человек. Так что, даже при всей моей любви к нему, вряд ли что-то получится", – сказала актриса.

Аль Пачино, Мейталь и его дочь Джулия на премьере фильма "Ирландец"

Также Мейталь рассказала, что за два года отношений актер не подарил ей ничего, кроме цветов, подчеркнув, что Аль Пачино "не любил тратить деньги". Но, не смотря на эту нелестную для Аль Пачино откровенность, Мейталь уверяет, что им удалось остаться друзьями и она благодарна своему бывшему бойфренду за отношения.

Впервые о романе Аль Пачино и Мейталь Дохан заговорили осенью 2018 года. Последний раз они появились вместе на публике в октябре прошлого года, на премьере фильма "Ирландец" в Лос-Анджелесе.

Аль Пачино и Мейталь Дохан/фото: alpacinofilmfestival



До этого у него был роман с актрисой Люсилой Сола, которая младше него на 36 лет. Люсила – мать модели и актрисы Камиллы Морроне, которая уже несколько лет встречается с Леонардо Дикаприо.

Аль Пачино и Марта Келлер/фото: alpacinofilmfestival

Аль Пачино никогда не был женат. Встречался с актрисами Дайан Китон и Мартой Келлер. А с Беверли д’Анджело у него двое детей. И есть общая дочь с преподавательницей актерского мастерства Яной Тэррант.

Как ранее писал Фокус:

Мартин Скорсезе ставит точку в истории своих криминальных эпосов, Эдди Мерфи возвращается с ролью чуть ли не всей его карьеры, а Лулу Ванг снимает спокойную семейную драму. Что у них общего? Все эти истории об осени жизни, но подходы в них совершенно разные: подвести итог, попрощаться, начать заново.