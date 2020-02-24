Бренд Bottega Veneta представил биоразлагаемую обувь

Неделя моды в Милане ознаменовалась несколькими интересными идеями на сезон осень/зима 2020. Так, бренд Bottega Veneta с 54-летней историей решил идти в ногу со временем и представил на сто процентов биоразлагаемую обувь. Об этом пишет Vogue.

Ботинки выглядят грубовато, зато представлены в нескольких цветах: бежевом, черном и люминисцентно розовом и зеленом. Креативный директор Дэниэл Ли позиционирует их как обувь-унисекс и предлагает сочетать с трикотажными платьями, расшитыми пайетками, а также с пальто, жилетками и брюками-клеш.

Все фото: Vogue

Мода становится все более экологичной и осознанной: известные Дома моды отказываются от использования натуральных кожи и меха, но и берут курс на полную переработку своих творений.

Так, на последней церемонии "Оскар" актеров призвали не тратить деньги на новые наряды, а воспользоваться теми, что уже у них есть. И многие селебрити поддержали эту идею.

Как ранее писал Фокус:

Коронавирус и светская жизнь в Италии: Ла Скала закрыта, Армани отменил модный показ. Карнавал в Венеции завершился на несколько дней раньше.