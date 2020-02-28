Тэйлор Свифт перевоплотилась в мужчину для нового клипа и высмеяла стереотипы

Певица Тэйлор Свифт опубликовала клип на песню The Man из альбома Lover. Она дебютировала в качестве режиссера и "проехалась» по своему бывшему музыкальному руководителю Скутеру Брауну, который выкупил права на шесть ее альбомов и сейчас продюсирует Канье Уэста.

Певица перевоплотилась в бородатого мужчину по имени Тайлер Свифт, который ведет себя как стереотипный мужчина и плейбой.

"Я так устала бежать изо всех сил, а потом думать: добежала бы я быстрее, будь я мужчиной? – поет Свифт. – Никто бы не качал головой, размышляя, заслужила ли я свой успех. Меня бы чествовали. Я бы вела себя как хочу. Отрывалась бы как Леонардо ДиКаприо в Сен-Тропе".

Ее герой отдыхает на яхте с полуобнаженными моделями, хамит людям в метро, мочится на стену с изображением скутера, закатывает истерику на теннисном корте, проиграв, и отрывается в стрип-клубе с друзьями.

В клипе также снялся отец Свифт – он изображает судью, а озвучил главного героя «давний поклонник творчества» артистки (как она пишет у себя в инстаграме) – Дуэйн "Скала" Джонсон.

Как ранее писал Фокус:

Forbes посчитал доходы самых популярных в мире музыкантов за 2019 год. И самой высокооплачиваемой стала певица Тэйлор Свифт. Замыкает десятку рок-группа Metallica. Леди Гага стала только 32-й со доходом в 39,5 миллионов долларов, Дженнифер Лопес оказалась на 26 месте с 43 миллионами, а Ариана Гранде и Пол Маккартни заработали по 48 миллионов.