Приемную дочь Стивена Спилберга арестовали за домашнее насилие
23-летнюю Микаэлу Спилберг, приемную дочь голливудского режиссера Стивена Спилберга, арестовали по подозрению в бытовом насилии. Об этом пишет Hollywood Reporter.
Девушку задержали на этих выходных в городе Нэшвилл, Теннесси. Ее арест подтвердил 47-летний жених Чак Панков. Пара вернулась из бара поздно вечером. Между ними произошел конфликт, после которого Микаэла начала бросать в своего бойфренда разные предметы, поранив ему руку.
Микаэла с бойфрендом/Фото: Instagram
Девушку задержали. Она провела за решеткой 12 часов. Подробности выяснить не удалось, однако на 9 марта назначено заседание суда.
Микаэла Спилберг была усыновлена в детстве Стивеном Спилбергом и его женой Кейт Кэпшоу.
Как ранее писал Фокус:
- Микаэла Джордж Спилберг, приемная дочь режиссера Стивена Спилберга и его жены Кейт Кэпшоу, заявила в интервью, что хочет стать порноактрисой и танцевать в стрипклубе. Девушка поведала, что уже начала снимать эротическое видео в жанре соло. По словам Микаэлы, приемные родители в курсе ее планов.
- Актрису Хайден Панеттьери, бывшую возлюбленную украинского боксера Владимира Кличко, вновь избил ее бойфренд Брайан Хикерсон. Сообщается, что пара находилась в Вайоминге на День влюбленных. Между ними произошла ссора, во время которой Хикерсон, будучи пьяным, ударил возлюбленную по лицу.