Рокерское платье и темное пиво: Кейт Миддлтон с принцом Уильямом отправились в Ирландию

После того, как принц Гарри с Меган Маркл отказались исполнять официальные обязанности членов королевской семьи, большая часть подобных представительских обязанностей легла на принца Уильяма и Кейт Миддлтон. И сейчас они находятся с официальным визитом в Ирландии. Цель, смягчить эффект от Брекзита и провести несколько встреч с первыми лицами государства. Об этом пишет Daily Mail.

Но поездка оказалась куда более расслабленной нежели подобные. Днем герцогов Кембриджских ждала встреча с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом и его супругой. А также их собакой, бернским зенненхундом Бродом ("Гордость" по-ирландски). К слову, у ирландского президента есть еще один пес этой же породы по имени Сиода ("Шелк") и он часто берет их с собой на официальные встречи. Принц Гарри во время своих прошлых визитов также удостоился чести познакомится с президентскими собаками.

А вечером принц с женой отправились в известный дублинский паб Gravity из которого открывается прекрасный вид на город и в котором подают настоящий ирландский Гиннесс.

Примечательно, но для своего визита Кейт решила выбрать наряды исключительно зеленого цвета. Зеленый является традиционным цветом Ирландии, что восходит еще к самой гэльской традиции. В свое время в "любимчики" он попал исключительно благодаря Святому Патрику – покровителю "зеленого острова", который принес в Ирландию письменность и изгнал из нее всех змей. Проповедуя христианство, он использовал в качестве примера трилистник клевера.

И для вечера в пабе Кейт выбрала настоящий "рокерский наряд" от бренда The Vampire’s Wife, основанным женой известного поэта и певца Ника Кейва.

Поклонницами этого бренда также являются принцесса Беатрис, Джиллиан Андерсон и Марго Робби.

Как ранее писал Фокус:

Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрались в театр The Noel Coward, где состоялся специальный показ мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен". Шоу имеет благую цель - все средства от продаж билетов будут направлены в благотворительный фонд герцога и герцогини Кембриджских The Royal Foundation.