Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум ждут первенца

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Радостную новость своим поклонникам 35-летняя певица решила сообщить в песне

Американская певица Кэти Перри выбрала оригинальный способ, чтобы сообщить о своей первой беременности. Кэти презентовала новый клип на песню Never Worn White.

Слухи о том, что Перри беременна от своего бойфренда, британского актера Орландо Блума, ходили давно, однако пара не подтверждала эту информацию. Теперь, когда беременности уже несколько недель, певица решилась на откровенность.

Перри заявила, что ее беременность – "возможно, самый долгий секрет", который она "когда-либо должна хранила". Певица также добавила, что она и ее бойфренд Орландо Блум счастливы, ожидая первенца.

В клипе, который начинается маршем Мендельсона, Перри предстает в простом белом платье и на троне, усыпанном цветами.

С Орландо Блумом Кэти встречается с 2016 года. В 2018 певица сообщила, что обручена, однако снова не сказала с кем, хоть и посвятила Блуму песню и назвала его любимым. 

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