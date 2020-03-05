Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум ждут первенца

Американская певица Кэти Перри выбрала оригинальный способ, чтобы сообщить о своей первой беременности. Кэти презентовала новый клип на песню Never Worn White.

Слухи о том, что Перри беременна от своего бойфренда, британского актера Орландо Блума, ходили давно, однако пара не подтверждала эту информацию. Теперь, когда беременности уже несколько недель, певица решилась на откровенность.

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Перри заявила, что ее беременность – "возможно, самый долгий секрет", который она "когда-либо должна хранила". Певица также добавила, что она и ее бойфренд Орландо Блум счастливы, ожидая первенца.

В клипе, который начинается маршем Мендельсона, Перри предстает в простом белом платье и на троне, усыпанном цветами.

С Орландо Блумом Кэти встречается с 2016 года. В 2018 певица сообщила, что обручена, однако снова не сказала с кем, хоть и посвятила Блуму песню и назвала его любимым.

Как ранее писал Фокус:

Прошлым летом Кэти Перри и Орландо Блум присутствовали на свадьбе известного дизайнера Миши Нону, которая прошла на вилле в Италии. Также были приглашены Меган Маркл и принц Гарри.