Отложили на полгода: музыкальный фестиваль Coachella пройдет с опозданием из-за коронавируса
Один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире переносят из-за вспышки коронавируса. Coachella уже двадцать лет проходит в калифорнийском городе Индио, однако сейчас пандемия внесла свои коррективы. Об этом пишет The Sun.
В этом году на фестивале впервые после многолетнего перерыва должны была выступить скандинавская группа Aqua, также ждали выступлений Трэвиса Скотта, Ланы дель Рей, FKA Twigs и даже российской группы "Ленинград", теперь список выступающих может, конечно, измениться.
Ариана Гранде на фестивале в 2019 году
Лиззо на фестивале в 2019 году/Все фото: Instagram coachella
Фестиваль "Коачелла" очень популярен среди селебрити, среди его постоянных поклонников Пэрис Хилтон и Джаред Лето. Перенести события организаторы решили после того, как в округе Риверсайд, штат Калифорния, где ежегодно проводится Coachella, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом.
Ранее из-за пандемии коронавируса свою свадьбу в Японии отменили Орландо Блум и Кэти Перри, также Арноль Шварценеггер сообщил, что часть спортивного фестиваля The Arnold Sports Festival, который состоится 5-8 марта в Колумбусе (штат Огайо), пришлось отменить из-за возможности заражения коронавирусом.
Как ранее писал Фокус:
- Премьера нового фильма об агенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" отложена до ноября в связи с распространением коронавируса COVID-19. "Кинокомпания MGM, кинопроизводители Universal и Bond, продюсер Майкл Дж. Уилсон и режиссер Барбара Брокколи, объявили, что после тщательных изучения и оценки мирового кинорынка релиз “No Time to Die” будет отложен до ноября 2020 года", – написано в нем.
- Рэпер Канье Уэст отказался от выступления на фестивале музыки и искусства "Коачелла" после того, как организаторы не согласились построить для него гигантский купол. Организаторы попытались объяснить, что за четыре месяца до фестиваля построить отдельную сцену будет невозможно, так как придется полностью менять планировку фестиваля. Уэст на это по телефону заявил, что он "артист с творческим видением и не должен заниматься обсуждением мелочей" и бросил трубку, пишет Billboard.