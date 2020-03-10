Отложили на полгода: музыкальный фестиваль Coachella пройдет с опозданием из-за коронавируса

Один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире переносят из-за вспышки коронавируса. Coachella уже двадцать лет проходит в калифорнийском городе Индио, однако сейчас пандемия внесла свои коррективы. Об этом пишет The Sun.

В этом году на фестивале впервые после многолетнего перерыва должны была выступить скандинавская группа Aqua, также ждали выступлений Трэвиса Скотта, Ланы дель Рей, FKA Twigs и даже российской группы "Ленинград", теперь список выступающих может, конечно, измениться.

Ариана Гранде на фестивале в 2019 году

Лиззо на фестивале в 2019 году/Все фото: Instagram coachella

Фестиваль "Коачелла" очень популярен среди селебрити, среди его постоянных поклонников Пэрис Хилтон и Джаред Лето. Перенести события организаторы решили после того, как в округе Риверсайд, штат Калифорния, где ежегодно проводится Coachella, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом.

Ранее из-за пандемии коронавируса свою свадьбу в Японии отменили Орландо Блум и Кэти Перри, также Арноль Шварценеггер сообщил, что часть спортивного фестиваля The Arnold Sports Festival, который состоится 5-8 марта в Колумбусе (штат Огайо), пришлось отменить из-за возможности заражения коронавирусом.

Как ранее писал Фокус:

Премьера нового фильма об агенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" отложена до ноября в связи с распространением коронавируса COVID-19. "Кинокомпания MGM, кинопроизводители Universal и Bond, продюсер Майкл Дж. Уилсон и режиссер Барбара Брокколи, объявили, что после тщательных изучения и оценки мирового кинорынка релиз “No Time to Die” будет отложен до ноября 2020 года", – написано в нем.