Прощай, Британия: стали известны подробности последнего визита Меган Маркл в Лондон

Перед тем как окончательно сложить с себя королевские полномочия принц Гарри и Меган Маркл дисциплинированно исполнили до конца свои обязанности. Об этом пишет The Sun.

В начале этой недели герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в службе в Вестминстерском аббатстве, а вчера встретились с подопечными благотворительного фонда, который они курируют, в Букингемском дворце.

Перед посещением службы в понедельник, посвященной Дню Содружества, Меган встретилась в Букингемском дворце со стипендиатами программ Commonwealth и Chevening из одиннадцати стран — Малави, Индии, Камеруна, Бангладеш, Нигерии, Пакистана, Ганы, Руанды, Кении, Малайзии и Шри-Ланки.

Герцогиня пообщалась с учеными, исследующими важные темы в области защиты окружающей среды. И заявила, что старается, чтоб их путешествия были экологическими и не вредили природе.

Также она устроила прощальный вечер для своей команды помощников и ассистентов. Помимо герцогской четы на обеде, который прошел в ресторане отеля Goring Hotel, присутствовали 15 человек, которые работали вместе с Меган и Гарри в последние годы.

Меган во время своих последних встреч перед отъездом в Канаду/Фото: Instagram sussexroyal

Ранее в прессе часто появлялись сообщения о том, что герцогиня относится к персоналу не самым лучшим образом, и, когда они объявили о сложении полномочий, то уволили всех слуг из коттеджа Фрогмор, в котором жили после свадьбы. Однако инсайдеры сообщают, что Меган даже прослезилась, прощаясь с помощниками. Некоторым из них предложили должности при дворе, однако большинство потеряло работу.

Сейчас Меган уже вернулась в Канаду к сыну. Принц Гарри потратит еще несколько дней, чтоб завершить все дела и присоединится к жене.

Принцы с женами на службе в Вестминстерском аббатстве/Фото: Royal family

Но больше всех из-за его отъезда опечалена Кейт Миддлтон. Инсайдер утверждает, что она очень привязана к деверю и сейчас опасается, что из-за его с Меган грядущего переезда в США, они практически не будут видится с братом. Сам Гарри, впрочем, очень воодушевлен. И, как считают близкие ко двору источники "не оглядывается назад".

Как ранее писал Фокус:

Во время своего визита в Великобританию принц Гарри успел посетить экологическое мероприятие, записать песню с Боном Джови и нанести визит во дворец. Инсайдеры сообщают, что "блудный принц" встретился с бабушкой-королевой и беседа за закрытыми дверями длилась более четырех часов. 93-летняя Елизавета II отметила, что всегда будет рада принять внука обратно, если он захочет вернуться к выполнению своих обязанностей, как член королевской семьи