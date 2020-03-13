Зайцы, лисы и свиньи: Coldplay презентовали клип, снятый в Киеве

Известная британская группа Coldplay презентовала клип на песню Trouble in Town со своего студийного альбома Everyday Life. Об этом пишет Rolling Stone.

Съемки видео проходили в Киеве. Над клипом также работала украинская компания Radioaktive Film. Режиссером видео стала ирландка Айофе МакАрдл. Она уже сказала, что во время создания клипа вдохновлялась книгой Джорджа Оруэлла "Скотный двор".

В клипе показаны антропоморфные жители неназванного города, роль которого исполнил Киев: свиньи-политики, зайцы, лисы, ящерицы и олени – обычные жители и снежный барс, изображающий полицейского.

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Доходы от продаж сингла Trouble In Town будут разделены между двумя организациями: проектом Innocence, который направлен на отмену неправомерных приговоров в США, и ACFS, благотворительной организацией, помогающей детям в Южной Африке. Некоторые из этих детей приняли участие в записи сингла.

Как ранее писал Фокус:

Популярный американский исполнитель Oliver Tree представил новое видео на композицию Hurt, снятое в Киеве. На видео можно увидеть столичный Рыбальский мост и некоторые спальные районы Киева. Одним из режиссеров неординарного и провокационного видео выступил сам музыкант.