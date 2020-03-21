Дворцы и рощи Абу-Даби. Весна в столице Объединённых Эмиратов

У большей части украинцев Объединённые Арабские Эмираты ассоциируются с Дубаем. Многие даже думают, что это и есть столица ОАЭ, и возмущаются, почему украинское посольство расположено у чёрта на куличках — в Абу-Даби. В связи с чем так получилось — трудно сказать. Может быть, потому, что именно в аэропорт Дубая прилетает большая часть украинских рейсов. Достоверно можно сказать лишь одно: главный город ОАЭ — это не Дубай, а всё-таки Абу-Даби, столица самого большого и богатого из эмиратов, а по совместительству — и всей страны. И такой город достоин не однодневной экскурсии, а отдельного путешествия.

К сожалению, между эмиратами общественный транспорт ходит плохо, поэтому в Дубае или Шардже по прилёте придётся арендовать машину. Так что проще сразу же купить пакетный тур из Киева в Абу-Даби. Учитывая дороговизну местных отелей на сайтах бронирования и немалую цену за аренду авто, так получится дешевле, чем в случае самостоятельной поездки.

Жажда перемен

После роскоши отеля Radisson Blu Yas Island, в котором я провела первую ночь в Абу-Даби, с его бесплатными шаттл-басами к пляжу, многочисленными ресторанами, буфетами all inclusive и скоплением бизнесменов, этнографическая деревня Heritage Village кажется другой планетой. Здесь можно увидеть, каким был эмират во времена, когда местные жители знали единственное применение для нефти — в качестве лекарства для натёртых верблюжьих копыт.

Хижины с крышами из пальмовых листьев, примитивные предметы быта, одежда без карманов, в которые просто нечего было класть. Большинству представленных здесь предметов прошлого менее 100 лет.

Зелёный берег. Из окон Radisson Blu Yas Island открывается вид на залив острова Яс

Ещё в середине XX века эти места называли пиратским берегом, а местные жители преимущественно занимались добычей жемчуга. Всё изменил приход к власти шейха Заида, который в 1966 году путём дворцовых интриг стал правителем Абу-Даби. Именно ему удалось договориться с британцами, в то время управлявшими территорией нынешнего ОАЭ, и правителями смежных территорий об образовании из восьми эмиратов единого независимого государства. Шейх Заид оставался президентом ОАЭ пожизненно, до 2004 года.

Помимо прочего, в последние годы жизни шейх Заид взялся за строительство одной из самых больших в мире мечетей. Закончить её он не успел, мечеть достраивали его потомки: 1096 колонн украшены камнями и перламутром, над ковром для мечети трудились 1,2 тыс. ткачей, а главный купол и украшенная сусальным золотом и кристаллами Сваровски люстра самые большие в мире. Это великолепие однозначно стоит того, чтобы на него взглянуть. Благо двери мечети открыты для всех желающих и экскурсии по ней бесплатны.

А в прошлом году для туристов открыли ещё одно связанное с шейхом Заидом место — президентский дворец Каср Аль Ватан. Сейчас в этом здании находится Администрация президента ОАЭ, также поражающая роскошью и великолепием. Билет стоит 60 дирхам (около 400 грн). Напротив дворца расположен самый дорогой отель Эмиратов, Emirates Palace, в котором останавливаются мировые лидеры во время официальных визитов в ОАЭ. Помимо прочего, там установлен автомат по продаже золотых слитков, так что если в кармане постояльцев завалялась мелочь, можно купить парочку.

Полёты наяву

Впрочем, роскошью отелей тут никого не удивишь. Например, в пляжном Rixos Premium Saadiyat Island, расположенном на одноимённом острове, где я провела оставшиеся три ночи в Абу-Даби, жителям вилл даже «чекиниться» на общем ресепшене не надо — всё за туриста делает личный дворецкий. Да и в целом отель напоминает Каср Аль-Ватан, только для семей с детьми — тут есть и аквапарк, и детский клуб, и прекрасный пляж.

Хотя в местных отелях есть всё для «тюленьего» отдыха на пляже, вряд-ли в Абу-Даби стоит ехать лишь за этим. Ведь здесь сбываются детские мечты. Например, можно встретиться с героями любимых фильмов в парке аттракционов Warner Brothers World (билет на весь день стоит 295 дирхам, около 2 тыс. грн) или полетать в самой большой в мире аэродинамической трубе Clymb (цена двух полётов по минуте каждый — 235 дирхам, около 1,6 тыс. грн).

Уединение с природой

Человеку свойственно ценить то, чего ему не хватает. Поэтому в накачанном нефтедолларами Абу-Даби буквально трясутся над мангровыми рощами — единственным островком зелени в самой большой в мире песчаной пустыне. Точнее, зелени тут и без них достаточно: город изобилует парками и цветущими деревьями и кустами. Но их посадил человек, без сложных оросительных систем они пропадут.

Великолепный век. В роскошном Rixos Premium Saadiyat Island чувствуешь себя членом семьи шейхов

А вот мангровые рощи сами по себе. Здешние мангры выглядят куда скромнее своих экваториальных собратьев из влажных лесов Южной Индии или Малайзии. Зато по ним не надо бродить по пояс в мутной воде, регулярно отдирая с ног пиявок. Их можно обойти по красивым деревянным настилам, проложенным над водой. Прокатиться по зарослям на экологически чистой лодке с электромотором — ещё одно удовольствие. Дикая природа и комфорт в одном флаконе.

Да и в целом Абу-Даби — пример того, как можно и нужно уважать природу. Так, на острове Саадият, где я жила, гнездятся краснокнижные черепахи Бисса. Поэтому тут на отельных пляжах категорически запрещён искусственный свет. Новорождённые черепашки вылупляются ночью и находят дорогу к морю по отражению луны в воде. Из-за света фонаря они могут заблудиться и погибнуть в песках. Так что, каким бы дорогим ни был отель, черепашки важнее постояльцев, поэтому на пляже света нет и никогда не будет.