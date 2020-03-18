"Это странные времена". Как звезды и политики борются с коронавирусом

Все больше знаменитостей подхватывают вирус COVID-19. Из соцсетей мы узнали о том, что заразились, актеры Идрис Эльба и Кристофер Хивью ("Игра престолов")

Британский актер Идрис Эльба признался, что заразился коронавирусом, однако не знает где. Он просто прошел тест, и он оказался положительным.

"Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов заболевания, но я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматичными. Не паникуйте", — написал он в Twitter. Впрочем его подписчиков заинтересовало, каким образом он прошел тест, если даже не имел никаких симптомов. И пришли к выводу, что в этом помогла популярность актера и его деньги.

Также о заболевании COVID-19 сообщил норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале "Игра престолов".

"Я и моя семья самоизолируемся дома. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды, — написал он в Instagram. — Давайте сделаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы можем бороться с вирусом и предотвратить кризис в наших больницах. Заботьтесь друг о друге, сохраняйте дистанцию и будьте здоровы!"

Два дня назад супермодель Хайди Клум заподозрила у себя симптомы коронавируса и поделилась своей озабоченностью в социальных сетях, опубликовав видео с супругом Томом Каулицем. Хайди долгое время не удавалось пройти тест на вирус, по причине их отсутствия, притом, что знаменитость успела обратиться в несколько клиник.

Сегодня стало известно, что ей все-таки удалось сдать необходимые анализы и в настоящее время модель пребывает в ожидании результатов. "Как и многие из вас, я также болею всю неделю, и, к сожалению, мой муж, который вернулся из своего тура пару дней назад, тоже чувствует себя плохо. Чтобы быть в безопасности, мы не будем контактировать друг с другом, пока не получим результаты наших тестов на коронавирус (которые мы наконец-то смогли сделать сегодня). Мы не хотим распространять микробы и подвергать риску других людей… даже друг друга! Как бы я ни хотела его обнять и поцеловать, важнее поступать правильно и не распространять болезнь дальше", — сообщила Хайди в соцсетях.

У супруга Хайди Клум, музыканта Тома Каулитца, симптомы недомогания проявились через некоторое время после возвращения домой. Он прошел тест на COVID-19 сразу после жены.

"Это странные времена… но в эти моменты вы вспоминаете, что действительно важно — люди, которых вы любите и их безопасность. Социальное дистанцирование — это то, что мы все должны сделать сегодня, чтобы быть ответственными гражданами мира. Мы все вместе, и мы должны защищать наших близких и наших соседей. Пожалуйста, слушайте чиновников и оставайтесь дома, если вы можете физически дистанцироваться от других людей… особенно, если вы плохо себя чувствуете. Я вижу все прекрасные вещи, которые люди делают друг для друга по всему земному шару, и это дает мне надежду! Посылаю всем вам любовь, позитив и целительные вибрации… вместе мы можем пройти через это, но мы должны быть ответственными, чтобы у всех у нас было светлое и здоровое будущее", — обратилась Хайди Клум к своим поклонникам.

Ранее заболевание подтвердилось у актрисы Ольги Куриленко. Знаменитость также пребывает самоизоляции под контролем медиков. "Сижу дома в изоляции после позитивного теста на коронавирус. Болею уже почти неделю. Главные мои симптомы – температура и слабость. Будьте осторожны и относитесь к этому серьезно!", — обратилась Ольга к своим подписчикам.

Сегодня стало известно о том, что Том Хэнкс, ставший первой знаменитой жертвой коронавируса, благополучно выписалася из больницы и отправился домой для прохождения дальнейшего курса выздоровления.

Ранее знаменитый голливудский актер делился своими впечатленимми. Он отметил, что болезнь можно преодолеть, следуя советам экспертов.

"Привет народ! Я и моя жена хотим выразить благодарность всем тем, кто заботится о нас. У нас есть COVID-19, и мы находимся в изоляции, поэтому мы не передаем его никому другому. Есть те, кого это может привести к очень серьезному заболеванию. Есть вещи, которые мы все можем сделать, чтобы пройти через это, следуя советам экспертов и заботясь о себе и друг о друге, нет? Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут", – поделился актер с поклонниками.

На прошлой неделе стало известно о том, что супруга Джастина Трюдо, Софи Грегуар-Трюдо находится на карантине, написал сам премьер-министр Канады в Twitter. "К сожалению, результаты теста Софи на COVID-19 положительные. Она будет находиться в карантине. У нее сохраняются легкие симптомы, она заботится о себе и будет следовать советам нашего врача", - поставил в известность народ Канады Джастин Трюдо.

При этом, у самого Трюдо никаких симптомов заболевания не наблюдается, по этой причине, премьер-министр Канады проходить тест на коронавирус пока не планирует, но все назначенные встречи главный политик Канады на ближайшие две недели отменил.

На прошлой неделе COVID-19 диагностировали министру внутренних дел Австралии. "Утром я проснулся с температурой и ангиной. Я немедленно связался с департаментом здравоохранения Квинсленда и был проверен на COVID-19. В этот же день вечером мне сообщили, что тест был положительным", - рассказал Даттон. По его словам, он чувствует себя хорошо и выполняет рекомендации медиков.

Франк Ристер, министр культуры Франции также заболел на прошлой неделе и пребывает в самоизоляции. 46-летний политик, по сообщениям французских СМИ, пребывает в нормальном состоянии и придерживается рекомендаций врачей.

Одной из первых среди видных политиков коронавирусом заболела замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис. 62-летняя политик сообщила, что чувствует себя нормально, но быстро самоизолировалась у себя в доме. При этом, Надин отметила, что очень беспокоится за свою 84-летнюю мать, которая проживает вместе с нею.

Микель Артета, главный тренер лондонского ФК "Арсенал" сделал тест еще 12 марта и он дал положительный результат. Известный тренер ощутил недомогание и обратился за медицинской помощью. "Я вновь буду работать, как только мне позволят", - отметил он. При этом, на самоизоляцию отправили всех, кто контактировал с Артета в последниее время, о чем спортсмен очень сожалеет. Таким образом, в самоизоляции оказались все игроки команды и другие тренеры.

Командующему вооруженными силами Польши подтвердили заболевание на прошлой неделе. Есть предположение, что генерал заразился во время своей поездки в Германию. "После возвращения с военного совета в Германии у генерала Мики подтверждено наличие коронавируса. Лица, сопровождавшие генерала, были изолированы. Командующий чувствует себя хорошо", – сообщили в польском министерстве обороны в Twitter.