"Люди умрут": актриса Ванесса Хадженс извинилась за свои слова о коронавирусе

Американская певица и звезда фильма «Мачете убивает» записала провокационное видео, упоминая эпидемию COVID-19. И после волны критики ей пришлось извиняться. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса негативно отнеслась к предложению американского правительства о том, чтобы оставаться в самоизоляции до самого лета. "Да, до июля! Звучит ужасно! Это вирус, я понимаю. Но в то же время любой может заразиться. Да, люди умрут. Это ужасно, но вроде как неизбежно?", - заявила Хадженс во время трансляции на Instagram.

Подписчики обвинили селебрити в бесчувственности и негативных комментариев было так много, что ей пришлось устроить еще одну трансляцию, в которой она извинилась за свои слова. Ванесса заявила, что ей жаль, и что теперь она поняла, насколько было неуместно ее заявление.

"Это тревожный сигнал о том, какое значение имеют слова. Желаю всем беречь себя и свое здоровье в это сумасшедшее время", - резюмировала Ванесса.

В защиту селебрити выступила модель Крисси Тейген, она написала, что не стоит сразу нападать на известных людей из-за оплошности и призвала фанатов быть терпимее.

Крисси Тейген

"Иногда люди, в частности, звезды говорят действительно глупые вещи. Нам всем можно только извлечь урок из этого. Я веду речь не о себе в этот раз. Но все мы можем попасть в такую ситуацию, как Ванесса", - написала Крисси.



А Пирс Морган, журналист и ведущий телепередачи Piers Morgan Tonight на CNN, заявил, что Ванесса и "подобные ей миллениалы" - тупые и ограниченные. И если их так возмущает просьба посидеть дома и не ходить толпами по пабам и вечеринкам, то это общество обречено.

Как ранее писал Фокус:

Писатель Джордж Мартин в своем блоге объявил, что присоединяется к мерам, которые в США предпринимают против распространения пандемии коронавируса. Сам писатель также ограничил круг своего общения, призывает почаще мыть руки и активно работает над книгами.