"Я полностью здорова": Ольга Куриленко сообщила, что вылечилась от COVID-19

Актриса Ольга Куриленко, которая более двух недель назад сообщила, что заболела коронавирусом и подробно рассказывала о своем состоянии, написала в Instagram, что выздоровела.

Актриса сообщила, что ее состояние улучшилось, температура ушла, осталась только легкая усталость. И она смогла провести время с сыном. На фото, которое запостила Ольга, видно, что она продолжает носить медицинскую маску.

Куриленко под каждым своим постом подробно описывала симптомы коронавируса, и этот не стал исключением. Из него следует, что заболеванию сопутствовала высокая температура, сонливость и некоторые другие симптомы.

"В первую неделю мне было очень плохо, и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала по 12 часов ночью, а потом еще 3-4 часа днем! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла, и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет, кроме легкого кашля по утрам", - написала Куриленко.

Все фото: Instagram olgakurylenkoofficial

Болезнь актрисе пришлось переживать в одиночестве. Незадолго до того, как она подхватила коронавирус, актриса рассталась со своим бойфрендом, 31-летний актером Беном Курой. Пара встречалась более трех лет. По информации западных СМИ, причиной разрыва звездной пары стали несовпадающие рабочие графики знаменитостей, которые мешали отношениям.

Как ранее писал Фокус:

Ранее Куриленко сообщила, что ее отказались госпитализировать. Медработники ей объяснили, что больницы переполнены и забирают только больных в тяжелом состоянии. Актриса говорит, что сделала тест на коронавирус после того, как карета скорой помощи привезла ее в больницу с температурой выше 39. Она не знает, где именно подхватила вирус.