Том Хэнкс рассказал, как переживает самоизоляцию после болезни

Том Хэнкс, который был одним из первых актров, кто сообщил о заболевании COVID-19, сейчас находится дома с женой на самоизоляции. И подробно рассказал в Instagram своим подписчикам, как проходит его добровольное "заточение" в специально снятом для этой цели доме в Австралии, отметив, что чувствует себя уже гораздо лучше.

Две недели назад, во время съемок актер ощутил первые признаки заболевания коронавирусом и обратился за медицинской помощью. Наряду с супругом госпитализировали также Риту Уилсон, у которой тест на коронавирус оказался положительным. Правда, через несколько дней с момента госпиталицизии знаменитости выписались и отправились на самоизоляцию.

"Привет, народ. Прошло две недели с первых симптомов, и нам уже лучше. Самоизоляция работает так: вы никуда не ходите, ничего ни от кого не берете и не получаете. Здравый смысл таков! Это займет некоторое время, но если вы позаботитесь о себе и других и откажетесь от некоторых вещей, то и это скоро закончится", - сообщил актер своим подписчикам.

Актер и его жена были госпитализированы во время съемок байопика об Элвисе Пресли в Австралии, работа над которым в данное время приостановлена.

Как ранее писал Фокус:

Заразившиеся коронавирусом знаменитый американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон прошли курс лечения и выписались из медицинского учреждения в штате Квинсленд (Австралия). Сейчас супружеская пара находится на самоизоляции в арендованном доме.