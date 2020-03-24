Отельер в Швейцарии предлагает люкс-карантин: в стоимость включен тест на коронавирус

Владельцы сети шикарных отелей и апартаментов в Швейцарии под названием Le Bijou, когда поток туристов иссяк, решили выйти на новый уровень и теперь предлагают своим клиентам самоизолироваться с шиком. Новый сервис получил название "Covid-19 Сервис", пишет Bloomberg.

Клиенты за 822 доллара в день получают полную изоляцию в шикарной обстановке. Более того, если они захотят сделать тест на коронавирус, то медик придет прямо к ним в апартаменты, избавив от необходимости сидеть среди других потенциальных больных в приемном покое госпиталя. Правда, если тест подтвердится, то за визиты медсестры из частной клиники придется доплатить.

Исполнительный директор компании, Александр Хюбнер, правда признался, что пока никто из клиентов тестироваться не пожелал.

Расположены апартаменты в маленьком городке Цуг на берегу озера Цугерсb за 30 километров от Люцерна.

Зарегистрироваться можно не встречаясь с персоналом, поэтому клиенты имеют возможность оставаться в полной изоляции. "Им не нужно никому пожимать руки", - сказал Хюбнер.

Все фото: Le Bijou

Также клиенты получают блюда, приготовленные шеф-поваром по индивидуальной диете, высокоскоростной интернет, если они все захотят поработать, или связаться с кем-то, а если им захочется подышать свежим воздухом – то джакузи в закрытом внутреннем дворике к их услугам.

Хоть сервис и запустился недавно, но уже половина апартаментов занята, что свидетельствует о том, что прибыль отели могут получать и во время пандемии – им стоит лишь обеспечить полную приватность клиентов.

Как ранее писал Фокус:

Создатели известного сериала про работу врачей в больнице Сиэтла нашли применения всем запасам медицинской экипировки, которые приобретались для съемок – они просто пожертвовали все это врачам и пожарным. Процесс съемок 17 сезона сериала "Анатомия Грей" (другое название "Анатомия страсти") был приостановлен из-за коронавируса, а создатели сериала приняли решение отдать всю медэкипировку со съемочной площадки "Анатомии" и спин-оффа "Пожарная часть 19" тем, кто в ней нуждается больше.