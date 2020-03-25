Готовим из карантинных запасов. Джейми Оливер запустил кулинарное шоу для самоизолированных
Звездный шеф-повар Джейми Оливер, известный также как "Голый повар" и популяризатор домашней кулинарии и здорового питания, запустил новое кулинарное шоу, в котором учит людей в самоизоляции готовить вкусные блюда из того, чем они успели запастись. О шоу Джейми подробно пишет в Instagram.
Шоу под названием Keep Cooking and Carry On ("Продолжай готовить и живи дальше") выходит в эфир на одном из британских каналов.
Джейми начал с простого: в первом выпуске он учил готовить простую домашнюю пасту с томатно-чесночным соусом, причем пасту он тоже сделал сам. А также показал как сделать песто из замороженного зеленого горошка.
"Готовить полезные блюда для себя и своих близких никогда не было важнее, чем сейчас. В этом шоу я поделюсь легкими и вкусными рецептами для всей семьи, а также множеством советов, приемов и лайфхаков: что и как можно заменить, как приспособить рецепты к тому, что у вас есть в запасах", — написал шеф-повар. Он уже выпустил видеоуроки о том, как испечь простой хлеб, приготовить рыбный пирог и простые заправки для салатов.
В сегодняшнем выпуске он обещает показать, как приготовить шоколадный торт без яиц и ризотто с тем, что найдется в холодильнике.
Несмотря на то что многие зрители с восторгом восприняли начинания повара, были и те, кто остался недоволен: оказывается, программа выходит примерно в одно время с ежедневным брифингом о коронавирусе от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Все фото: Instagram jamieoliver
Джейме живет с женой и пятью детьми в поселке Клаверинг в графстве Эссекс, выращивает овощи в собственной теплице и на огороде и всячески пытается приучить людей питаться здоровой пищей. Сейчас шеф-повар вместе с семьей остается в самоизоляции.
Как ранее писал Фокус:
- В прошлом году Джейми пришлось закрыть один и з своих основных ресторанов в лондонском Вест-Энде. Также были закрыты 22 ресторана Оливера, а 1300 человек оказались под угрозой увольнения.
- Сингапурский стартап Shiok Meats собирается стать первой компанией в мире, которая будет поставлять в сети ресторанов креветки, выращенные в лабораторных условиях. Спрос на заменители мяса быстро растет вместе с обеспокоенностью потребителей о судьбе животных и окружающей среде. Альтернативные продукты все чаще появляются на полках супермаркетов и в меню ресторанов. Но так называемое чистое мясо, выращенное из клеток в лаборатории, все еще находится в стадии разработки.