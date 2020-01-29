5000 долларов за килограмм. В Сингапуре собираются продавать "лабораторных" креветок

Стратап Shiok Meats собирается поставлять продукцию в рестораны по всему миру

Сингапурский стартап Shiok Meats собирается стать первой компанией в мире, которая будет поставлять в сети ресторанов креветки, выращенные в лабораторных условиях. Об этом сообщает Reuters.

Спрос на заменители мяса быстро растет вместе с обеспокоенностью потребителей о судьбе животных и окружающей среде. Альтернативные продукты все чаще появляются на полках супермаркетов и в меню ресторанов. Но так называемое чистое мясо, выращенное из клеток в лаборатории, все еще находится в стадии разработки.

На данный момент более двух десятков фирм тестируют выращенную в лабораториях рыбу, говядину и курицу, надеясь заполнить новый сегмент рынка, который по оценкам Barclays к 2029 году может составить 140 млрд долларов.

Компания Shiok Meats выращивает мясо, извлекая образец клеток из креветок. Клетки насыщаются питательными веществами в растворе и хранятся при температуре 28 градусов по Цельсию, что помогает им размножаться.

Так, стволовые клетки становятся мясом через 4–6 недель. Пока что один килограмм мяса креветки из лаборатории стоит 5 тыс. долларов, говорит гендиректор Shiok Meats Сандхья Шрирам.

Но, по словам Шрирам, компания собирается сократить расходы до 50 долларов за килограмм к концу этого года, подписав контракт на питательные вещества для выращивания мясных клеток.

"Мы строим планы на следующий год, поэтому можем стать первой в мире компанией, выпустившей мясной продукт на клеточной основе", – подытожил Шрирам.

Также он добавил, что продукт еще нуждается в одобрении со стороны регулятора страны, где будет он будет продаваться.

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