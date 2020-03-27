В Лондоне украли коллекцию оружия из фильмов про Джеймса Бонда

В Лондоне украли уникальную коллекцию оружия из фильмов про Джеймса Бонда. По словам свидетелей, похитителей было трое, они скрылись с места преступления на серебристом автомобиле. Об этом пишет The Guardian.

Также свидетели заметили, что все трое похитителей были белыми и говорили с восточноевропейским акцентом. Они вломились в особняк коллекционера, которому принадлежало оружие в районе Энфилд в Лондоне.

Пирс Броснан в роли Джеймса Бонда

Были похищены пистолеты из "Умри, но не сейчас", в котором роль Агента 007 играл Пирс Броснан, Вальтер ППК из фильма "Вид на убийство" с Роджером Муром и уникальный, полностью хромированный Магнум из "Живи и дай умереть" в котором роль Джеймса Бонда также исполнил Мур.

Роджер Мур в роли Джеймса Бонда/Фото: скриншот

Стоимость похищенного оружия – более ста тысяч фунтов стерлингов. Но ценители и коллекционеры могут заплатить гораздо больше, ведь это вещи со съемочных площадок культовых фильмов.

Некоторые из похищенных пистолетов

Полиция считает, что если оружие попытаются продать, то его сразу узнают, ведь оно было сделано на заказ и хорошо известно среди коллекционеров и фанатов.

А владелец украденных пистолетов просто надеется, что похищенное оружие будет найдено.

Как ранее писал Фокус:

В Норвегии из университетского музея в городе Берген похитили 400 экспонатов времен викингов. Воры забрались в музей на седьмом этаже с помощью строительных лесов на фасаде здания. Похищенные экспонаты были временно размещены там до планового перемещения в более безопасное место.