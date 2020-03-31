Это весело: дочь Миллы Йовович прочла сказку на русском языке

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович опубликовала на своей странице в Instagram видео с дочерью Эвер Габо Андерсон, которая рассказывает сказку на русском языке.

44-летняя Милла разъяснила в описании к видео, что ее старшая 12-летняя дочь сейчас сидит дома на карантине, впрочем, как и вся их семья, однако продолжает заниматься дистанционно.

И один из уроков проходит на русском языке. Девочка, по словам матери полчаса читала и писала на русском и теперь написала сказку кириллицей, которую и прочла на камеру.

Милла отметила, что это "действительно весело, особенно, если вы понимаете русский". В сказке рассказывается о крысе и лягушке, которые встретились за ужином.

Милла Йовович и ее супруг, 54-летний кинорежиссер Пол Андерсон воспитывают троих детей. Пара поженилась в 2009 году.

Как ранее писал Фокус:

2 февраля 44-летняя актриса Милла Йовович родила третьего ребенка. И о пополнении в семье проговорилась ее старшая дочь. Новорожденную девочку назвали Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон. Актриса пояснила, что Ошин (Osian) это валлийское мужское имя. Второе имя малышка получила потому что за него проголосовали все члены семьи, а назвать ее Эллиот хотела сама Милла.

За несколько недель до родов Йовович написала пост в Instagram, в котором откровенно рассказала о проблемах на последних неделях беременности.